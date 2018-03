Twitter prévoit une mise à jour à la Snapchat

Twitter travaille actuellement sur une refonte complète de son application qui se concentrera de plus en plus sur le partage de contenu multimédia.

Les nouvelles fonctionnalités basées sur l’appareil photo reprendront de nombreuses fonctionnalités de Snapchat, l’un des réseaux sociaux les plus copiés de tous les temps. Twitter prévoit d’apporter un grand changement à sa plate-forme, en se transformant de social axé sur le texte à la réalité axée sur les images et les vidéos. Une tentative pour conquérir les utilisateurs plus jeunes et augmenter le nombre d’utilisateurs actifs.

Par exemple, Twitter proposera une fonctionnalité basée sur la localisation qui regroupera des photos et des vidéos dans Twitter Moments. Les annonceurs pourraient alors sponsoriser de grands événements et faire des publicités ciblées dans les différents flux de la plateforme. Ces changements devraient arriver d’ici cet été.