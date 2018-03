Samsung ne pourrait avoir son propre Face ID qu’en 2019

Selon le Korea Herald, Samsung n’a pas encore réussi à créer son propre système de reconnaissance faciale aussi performants que Face ID. Les ingénieurs de la firme sud-coréenne espèrent y parvenir pour le proposer dans le Galaxy S10 attendu l’an prochain.

Lorsque l’iPhone X a été introduit, plusieurs analystes ont déclaré que le système TrueDepth développé par Apple pour la gestion de Face ID et la reconnaissance faciale avait au moins deux ans d’avance sur la concurrence. Et il semblerait qu’ils aient eu raison. Samsung a en effet pas réussi à mettre en place un système de reconnaissance faciale à la hauteur de Face ID dans son Galaxy S9.

En 2019, le Galaxy S10 disposera donc d’un système de reconnaissance 3D avancé, à l’instar du Face ID. À l’heure actuelle, Samsung utilise encore un système 2D pour la reconnaissance faciale, avec les problèmes habituels de précision et de sécurité. En revanche, d’ici 2019, Apple pourrait offrir et présenter des solutions encore plus avancées, ce qui lui donnera encore de l’avance sur les autres fabricants.