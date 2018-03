Apple crée une page web « Families » dédiée aux contrôles parentaux

Apple a publié une nouvelle page sur son site Web « Families » pour mettre en évidence la fonctionnalité de divers outils de contrôle conçus pour les familles et pour la sécurité des plus petits utilisateurs qui utilisent les différents produits de la firme.

Ce nouveau mini-site « Families » est dédié à l’utilisation de l’iPhone, iPad, Mac et Apple TV dans un environnement composé d’adultes et d’enfants. Apple divise la page en cinq sections principales offrant des conseils et des idées aux parents sur la façon de tirer le meilleur parti des outils déjà disponibles sur iOS, MacOS et sur ses plateformes.

« Vous voulez faire ce qu’il y a de mieux pour votre famille. Nous aussi. »

En outre, Apple rappelle aux parents qu’ils peuvent surveiller les activités de leurs enfants en ajoutant des restrictions, des contrôles parentaux et en bloquant les achats in-app. Ils peuvent en l’occurence restreindre dans Safari le contenu et les pages Web accessibles aux enfants.

Une deuxième section concerne le partage de l’emplacement à l’aide de la fonction Find My Friends. Apple explique que l’application fournit des données de positionnement pour l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple Watch et les AirPods. Les propriétaires peuvent lancer une alerte pour retrouver ces objets ou encore effacer à distance des données d’un appareil perdu.

« Des outils qui permettent aux parents de savoir ce que les enfants font et de se sentir bien. »

Le partage familial est le sujet de la troisième section, qui rappelle aux parents que les membres de la famille peuvent accéder aux mêmes applications, films, émissions de télévision, musique et livres. Vous y trouverez également une brève mention du forfait famille dans Apple Music, ainsi que le partage de stockage iCloud qui permet l’utilisation de calendriers familiaux, d’albums photo et plus encore.

Apple met en évidence ses produits et services de santé dans une quatrième section qui offre des conseils sur la façon d’éviter les problèmes de « lumière bleue », en utilisant les fonctionnalités fournies sur iPhone et iPad, et comment réduire les distractions avec « Ne pas déranger ». Au sujet de cette dernière fonctionnalité, Apple affirme que les adolescents peuvent bénéficier de la nouvelle fonctionnalité Ne pas déranger en conduisant, ce qui désactive les messages, les appels et les notifications lorsqu’un iPhone détermine que son propriétaire est en train de conduire.

SOS Emergencies et Clinical Folder sont également inclus dans la section santé, ainsi qu’un lien vers la page d’accessibilité Web créée par Apple. Enfin, Apple souligne son engagement envers la confidentialité des utilisateurs.