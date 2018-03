Tim Cook rend hommage au physicien théoricien Stephen Hawking

Stephen Hawking, l’un des physiciens théoriciens les plus appréciés dans le monde, est décédé à l’âge de 76 ans le 14 mars 2018 à Cambridge. Il est un exemple incontestable pour l’humanité de part son grand courage pour la façon dont il a lutté contre sa grave maladie du motoneurone. Tim Cook est parmi les nombreuses personnes qui ont souhaité rendre hommage à Hawking en ce triste jour.

Le travail le plus remarquable de Hawking inclut le rayonnement de Hawking, la théorie cosmologique du commencement illimité de l’univers (appelé l’état de Hartle-Hawking) et la thermodynamique des trous noirs. De plus, sa collaboration avec d’autres scientifiques a contribué à l’élaboration de nombreuses théories physiques et astronomiques telles que celles du multivers, de la formation et de l’évolution galactiques et de l’inflation cosmique toujours expliquées avec une grande simplicité.

Depuis les années 1980, une maladie dégénérative du motoneurone l’immobilise lentement et le force à communiquer avec un synthétiseur vocal. Son grand courage ne l’a pas arrêté, au point qu’il est aussi devenu une véritable icône de la science, grâce à ses nombreuses apparitions dans des documentaires et des émissions de télévision.

À propos son synthétiseur vocal, Hawking avait à plusieurs reprises plaisanté en disant que sa voix ressemblait à un vieux Macintosh (et que la première version de son synthétiseur vocal était alimentée par un Apple II). Entre autres choses, le scientifique faisait partie des 29 créateurs, inventeurs et visionnaires mentionnés dans la campagne publicitaire Think Different d’Apple. Dernièrement, Hawking avait parlé des risques de mauvaise utilisation de l’intelligence artificielle et des assistants virtuels.

Tim Cook a voulu faire l’éloge de la mémoire du scientifique avec un tweet, déclarant que « nous serons toujours inspirés par sa vie et ses idées ». Le PDG d’Apple a également repris une phrase célèbre de Hawking : « Le plus grand ennemi de la connaissance n’est pas l’ignorance, c’est l’illusion de la connaissance. »