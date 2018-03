Tim Cook visite le Capitole pour parler de sécurité et de confidentialité

Hier, le PDG d’Apple, Tim Cook, était à Washington pour des questions liées aux engagements officiels envers le Capitole.

Tim Cook a rencontré des membres du Congrès à Capitol Hill pour discuter des problèmes habituels de confidentialité et de sécurité. Tim Cook a ensuite déjeuné dans les bureaux du sénateur Mark Warner, qui a récemment proposé une rencontre entre les entreprises de haute technologie et le Congrès pour discuter d’une loi qui permettrait de clarifier une fois pour toutes comment se comporter au cours de l’enquête portant sur les smartphones et autres appareils électroniques.

Warner, un démocrate qui représente la Virginie, est un grand expert de l’industrie de la technologie. Quand Apple était au milieu de sa bataille avec le FBI pour déverrouiller l’iPhone du tueur de San Bernardino en 2016, Warner a proposé un projet de loi visant à prévenir de telles inimitiés entre les entreprises technologiques et les législateurs au Congrès la création d’une commission pour répondre à tous problèmes liés au numérique et à la vie privée. Sur cette proposition, Cook a immédiatement déclaré qu’il affirmait que c’était la meilleure solution. Cette loi n’a jamais été discutée.