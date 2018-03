Voici Fitbit Versa, le nouveau rival de l’Apple Watch

Alors que le secteur de la smartwatch est fermement entre les mains de la firme de Cupertino, la concurrence continue de sortir de nouveaux modèles comme Fitbit qui vient de lancer les pré-commandes de sa Versa.

Avec un corps en aluminium anodisé en trois couleurs (noir, or rose et gris), on a vite fait de vouloir faire la comparaison avec l’Apple Watch. La conception est assez similaire et Fitbit propose aussi une large gamme de bracelets interchangeables.

Equipé du paiement sans contact propriétaire de Fitbit, la nouvelle Versa répondra également aux messages texte avec des réponses rapides pré-configurées (fonction évidemment pas pris en charge sur les appareils iOS) et une grande variété de séances d’entraînement qui va permettre, grâce au détecteur de rythme cardiaque, un suivi précis de son activité physique.

Fitbit annonce une grande autonomie estimée à plus de quatre jours d’utilisation et un confort maximum. Si cette Fitbit Versa vous fait déjà de l’œil, sachez qu’elle est disponible en précommande sur le site officiel du fabricant pour un coût minimum de 199,95 €. Le prix peut augmenter en fonction du choix de certaines finitions et bracelets.