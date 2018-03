PGA Tour sort une nouvelle application de golf compatible ARKit

PGA Tour embrasse également la réalité augmentée et publie une application ARKit dédiée à tous les amateurs de golf. L’application a été créée en utilisant le framework ARKit d’Apple et permet aux utilisateurs de voir tous les terrains de golf du PGA Tour et leurs trous où qu’ils se trouvent – les cartes des champs individuels des tournois seront affichées en réalité augmentée.

L’application vous permet également d’afficher les données des joueurs professionnels ayant participé aux tournois précédents, donnant ainsi la possibilité à quiconque d’avoir des statistiques sur chaque trou et lancement. Il est également possible de superposer les données de plusieurs joueurs.

Dans une entrevue avec TechCrunch, Rick Anderson, directeur général du PGA Tour, a déclaré que la réalité augmentée est la clé pour « introduire les aspects tridimensionnels d’un terrain de golf difficile à afficher correctement lors des tournois télévisés ».

Initialement, les trous couverts par les données en AR seront peu nombreux, mais l’application sera constamment mise à jour. PGA Tour AR est disponible gratuitement sur l’App Store.