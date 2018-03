Apple perd 24 positions en réputation dans le classement de Harris Poll

Dans The Harris Poll Reputation Quotient 2018, Apple est passé de la 5e à la 29e position, ce qui l’a fait dévalé de 24 places par rapport à l’année précédente. Amazon reste à la première place dans du classement calculé sur la base d’une enquête menée auprès de 25 800 utilisateurs américains.

Dans le classement annuel, Google perd également plusieurs positions et passe de la 8ème à la 28ème place, tandis que Tesla est celle qui gagne le plus de positions et se classe 3ème, contre la 9ème place l’an dernier.

Selon Harris Poll, Tesla a gagné beaucoup de positions grâce aux compétences en relations publiques d’Elon Musk, tandis qu’Amazon a réussi à garder la première place grâce au rôle énorme qu’elle joue dans la vie quotidienne des consommateurs. Concernant la chute d’Apple, l’analyse de Harris Poll croit que la raison est liée au manque de nouveaux produits qui attirent beaucoup l’attention des utilisateurs, comme cela s’est toujours produit dans le passé. La réputation d’Apple dans l’esprit des utilisateurs a également baissé suite aux problèmes liés la batterie, le BatteryGate, obligeant la firme californienne d’admettre qu’elle avait baissé les performances des iPhone disposant d’une batterie défectueuse pour éviter des arrêts inopinés.