Lancement possible de l’AirPower à la fin du mois de mars

D’après les indiscrétions de DigiTimes, l’AirPower, le support sans fil d’Apple qui permettra de charger jusqu’à trois appareils simultanément, sera disponible d’ici la fin du mois.

Les fournisseurs asiatiques ont augmenté la production des composants utiles à l’AirPower, signe que son lancement est désormais imminent. Cela confirme quelque peu ce qui a été dit dans le passé dans d’autres rumeurs, toutes s’accordent sur une commercialisation fin mars.

Selon ce rapport, l’AirPower aura une puissance de recharge maximale de 29W. Il n’est pas clair si ces données se réfèrent à la charge d’un seul appareil ou à tous les appareils en même temps.

L’AirPower utilise le protocole Qi et est capable de détecter la position de l’appareil pour mieux gérer la charge. Actuellement, tous les autres chargeurs sans fil Qi vous permettent de ne charger qu’un seul appareil à la fois. Avec l’AirPower, nous pourrons charger simultanément l’iPhone X / 8 (Plus), l’Apple Watch Series 3 et les AirPods (grâce à futur boîtier compatible). Les périphériques peuvent être placés n’importe où sur le pad. La norme Qi est basée sur l’induction entre deux bobines qui fournissent la puissance relative à l’appareil qui nécessite une recharge. La station contient une bobine de transmission qui génère un champ magnétique oscillant qui, à son tour, induit un courant alternatif dans le champ récepteur. Pour information, l’AirPower ne pourra recharger que les appareils Apple.

Pour le moment, il n’y a pas d’information sur le prix, même il serait question de 199 dollars aux États-Unis.