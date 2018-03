SFR RED : forfait à 10€/mois incluant 10Go d’Internet à vie

SFR lance une nouvelle offre spéciale RED avec le forfait à 10€/mois incluant 10Go d’Internet au lieu de 1Go, sans limite de durée, et sans engagement.

Cette offre est disponible dès à présent, et permet à tous de profiter des Appels/SMS/MMS illimités, de 10Go de data en 4G ou 3G (au-delà de 10 Go, rechargement automatique de 100 Mo à 2€, 4 recharges maximum, puis usage internet bloqué), en plus du SFR Wifi et usage modem inclus. Faites vite car l’offre se termine le 14 mars à 8h.

Pour information, l’offre est intéressante dans la mesure où pour le même tarif chez les autres opérateurs vous n’avez que 50Mo d’Internet.

