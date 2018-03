Apple achète les droits du dessin animé « Central Park »

Apple a acquis les droits de « Central Park », une nouvelle série télévisée animée qui sera produit par Loren Bouchard, un scénariste et producteur de télévision américain connu pour la célèbre sitcom animée « Bob’s Burgers ».

Selon Variety, il s’agira d’une « comédie musicale » écrite par Bouchard, Josh Gad et Nora Smith. Cette série télévisée animée racontera l’histoire d’une famille de gardiens vivant à New York (plus précisément à Central Park) qui finira par sauver le parc et le monde entier.

La série télévisée sera composée de 26 épisodes, répartis en deux saisons de 13 épisodes. Central Park serait produit par 20th Century Fox et assisté par Josh Gad, Leslie Odom Jr., Titus Burgess, Kristen Bell, Stanley Tucci, Daveed Diggs et Kathryn Hahn.

Rappelons qu’en plus de ce projet, Apple travaille avec plusieurs autres contenus originaux, y compris un thriller psychologique écrit par Shyamalan, la série « Little America » qui est basée sur plusieurs histoires vraies qui racontent le portrait d’immigrants, un long métrage consacré au joueur de basket-ball Kevin Durant, un remake de la science-fiction série de Steven Spielberg 1985 « Amazing Stories », entre autres.