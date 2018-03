OUI.sncf offre 2 mois gratuits à Apple Music pour l’achat d’un billet de train

Un partenariat a été passé entre Apple et la SNCF pour le plus grand bonheur des usagés et des fans de musique. En effet, OUI.sncf offre 2 mois à Apple Music « pour tout achat effectué sur l’app OUI.sncf », lesquels viennent s’ajouter aux trois offerts par Apple, soit un total de 5 mois.

Cette offre ne s’adresse qu’aux nouveaux abonnés. En clair, si vous avez déjà un abonnement à Apple Music, vous ne bénéficierez pas de deux mois gratuits. Sachez que vous pourrez vous désabonner à tout moment, si vous ne souhaitez pas payer les 9,99€/mois par la suite.

Alors si vous avez prévu un voyage en train, sachez que vous pouvez profiter de cette offre exclusive en téléchargeant l’application OUI.sncf sur l’App Store. Après l’achat d’un billet, vous recevrez un mail dans lequel un code Apple Music vous sera offert, en suivant le lien sur le bouton « J’en profite ». Il ne restera plus qu’à valider le code dans Apple Music avec vos identifiants pour terminer la procédure. Précisons que l’offre est valable jusqu’au 1 mai prochain.