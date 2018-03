Quelles données personnelles sont stockées chez Facebook et comment télécharger une archive ?

Facebook offre depuis longtemps la possibilité de télécharger une archive de toutes les données que le réseau social a stockées sur nous. Pour comprendre quelles données sont stockées, Georges Abi-Heila de HackerNoon a téléchargé l’archive de son profil Facebook et l’a étudié en détail.

Abi-Heila rapporte que son archive était un fichier zip de 500 Mo et comprenait tout ce qu’il a fait sur Facebook depuis qu’il a rejoint le réseau social :

« Tout simplement, Facebook n’élimine jamais rien. Amis, non-amis, relations passées, anciens employeurs, noms antérieurs, carnet d’adresses. Tout. J’ai créé mon compte le vendredi 14 septembre 2007 à 10h59 et toutes mes actions ont été enregistrées depuis. Je pense que pour la première fois dans l’histoire, 10 années de comportement humain cohérent ont été méticuleusement recueillies, archivées et analysées. »

Certaines données sont plus détaillées que vous ne le pensez :

« Chaque fois que vous publiez une photo sur Facebook, le réseau social conserve un enregistrement de toutes les données qui lui sont associées. Cela semble assez évident, mais je ne me doutais pas que cela était si détaillé : type d’appareil photo, modèle, orientation, exposition, F-Stop, sensibilité ISO, distance focale, latitude, longitude et adresse IP. »

Cela signifie que Facebook sait où vous étiez chaque fois que vous avez pris une photo téléchargée sur le portail, car les données de session indiquent non seulement votre position, mais aussi votre adresse IP :

« Si vous faites partie des 1,4 milliard de personnes qui utilisent Facebook tous les jours, sachez que l’entreprise dispose de suffisamment de données pour déterminer précisément vos habitudes de vie quotidienne : domicile et lieu de travail, déplacements quotidiens, à votre réveil, quand vous allez dormir, le temps de voyage, la destination et bien plus encore. Et vous pouvez reconnaître ou non si vous êtes tagué sur une photo. Et si vous avez autorisé l’accès à Facebook à votre carnet d’adresses, le portail garde les coordonnées pour toujours. »

Abi-Heila a constaté que très peu d’annonceurs ont accès à leurs données personnelles, puisqu’ils ne sont que 21 (ceci est dû au fait que l’utilisateur doit donner l’autorisation de partager ces données). Les annonceurs peuvent utiliser une grande variété de données anonymes pour cibler les publicités.

Pour télécharger une copie de vos données, cliquez sur la flèche en haut à droite et sélectionnez Paramètres. De là, cliquez sur « Télécharger une copie » pour lancer le téléchargement de toutes vos données stockées sur Facebook.