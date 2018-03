Apple change le logo de la marque « Made for iPhone »

Apple a mis à jour le logo de la marque MFi (Made For iPhone / iPad / iPod), utilisé par les fabricants d’accessoires certifiés Apple.

Le nouveau logo sera utilisé sur tous les accessoires fabriqués par des sociétés tierces ayant demandé et obtenu la certification Apple. Le changement est minime, mais s’inscrit dans le cadre de la modernisation des graphismes que l’entreprise réalise depuis un certain temps sur son site internet. Par rapport au logo précédent, les images des appareils (iPod, iPhone, iPad) sont supprimées et remplacées par le logo Apple.

Apple change également l’ordre des appareils : de l’iPod / iPhone / iPad à l’iPhone / iPad / iPod.

Les nouveaux logos seront utilisés sur tous les produits certifiés MFi qui seront produits dans le futur. La certification MFi est très importante, car cela signifie que l’appareil a été testé par Apple et respecte toutes les normes de sécurité, de compatibilité et de fiabilité imposées par l’entreprise.

Les fabricants d’accessoires MFi sont tenus d’utiliser les nouveaux logos dans un délai maximum de 90 jours à compter d’aujourd’hui.