Swift : le langage de programmation à la propagation la plus rapide

Le classement trimestriel des 10 langages de programmation les plus populaires comprend pour la première fois le langage Swift, de plus en plus utilisé par les développeurs du monde entier.

Depuis 2011, RedMonk a établi les classements trimestriels des langages de programmation les plus utilisés mois après mois, et déclare que Swift est la langue ayant la plus forte croissance depuis 7 ans maintenant. RedMonk a également déclaré que ce résultat est particulièrement impressionnant, puisque Swift n’existe que depuis quatre ans.

Cette importante propagation est évidemment dû au succès de l’iPhone, de l’iPad et du Mac, puisque Swift a remplacé Objectiv-C comme le principal langage de programmation proposé par Apple pour les applications iOS et macOS.

Au dernier trimestre, Swift est entré pour la première fois dans le Top 10 des langages de programmation les plus populaires au monde. De plus, la tendance n’est certainement pas destinée à s’arrêter dans les mois à venir.

Voici le classement des 20 premiers :