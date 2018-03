Nintendo : Super Mario Run profite d’une remise de 50%

Pour célébrer le Mario Day, Nintendo propose jusqu’au 25 mars une remise de 50% pour l’achat du jeu complet Super Mario Run. Il passe ainsi de 9,99€ à 5,49€.

Dans ce jeu, Mario doit avancer sans s’arrêter à travers tous les niveaux en sautant pour gagner des pièces, tout en évitant les ennemis sur son chemin. Selon la façon dont vous touchez l’écran, Mario se déplace différemment, effectuer des mouvements spéciaux et collecte des pièces et des bonus, pour finalement atteindre la ligne d’arrivée. C’est un jeu de plateforme 2D classique, avec des dynamiques très simples mais néanmoins amusantes.

« Courez et sautez avec style pour sauver la princesse Peach des griffes de Bowser ! Traversez des plaines, explorez des souterrains, des manoirs hantés, des forteresses volantes, des châteaux, etc. Terminez les 24 stages pour atteindre le château de Bowser et secourir la princesse Peach. Des défis supplémentaires vous attendent également, par exemple trouver toutes les pièces colorées (il y en a de trois couleurs différentes) ou affronter vos amis pour tenter d’obtenir le meilleur score. Les mondes 1-1 à 1-4 sont disponibles gratuitement. »

› Télécharger Super Mario Run gratuitement sur l’App Store