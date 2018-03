Apple pourrait présenter un nouveau MacBook Air Retina à la WWDC

DigiTimes affirme qu’Apple est sur le point de présenter un nouveau MacBook Air Retina, ainsi que de nouveaux iPad 9,7 pouces et iPad Pro.

Plus précisément, DigiTimes parle d’un « MacBook » d’entrée de gamme de 13,3 pouces pour le deuxième trimestre de l’année. Si DigiTimes l’appelle « MacBook », il reste encore une part de mystère, celle de savoir si cette nouvelle machine fera partie de la gamme MacBook ou MacBook Air, mais il n’est pas exclu qu’elle est une taille similaire au MacBook 12 pouces et destinée à la gamme MacBook Air (avec une définition de 2 560 x 1 600 pixels).

DigiTimes ajoute que son prix pourrait être légèrement plus élevé que l’actuel Macbook Air dont le prix débute à 1099€. Apple confierait la production de l’écran à LG, et 70% de l’assemblage serait assuré par Quanta tandis que que Foxconn s’occuperait des 30% restants. Apple aurait pour objectif la vente de 6 millions d’unités en 2018, après une présentation de son nouveau MacBook Air à la WWDC qui se déroulera en juin prochain.

Tout comme Ming-Chi Kuo, l’analyste de KGI Securities, DigitTimes pense qu’Apple prévoit de lancer un nouvel iPad 9,7 pouces et de nouveaux iPad Pro la seconde moitié de l’année. Apple pourrait même intégrer la caméra TrueDepth et la reconnaissance faciale Face ID dans ces derniers. Les bords seraient plus fins mais suffisants pour cacher les capteurs 3D et ne pas avoir à d’encoche contrairement à l’iPhone X.