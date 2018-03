Fuite : le Mi Mix 2s de Xiaomi disposera d’une petite encoche [Vidéo]

Xiaomi, aussi appelé l’Apple chinois, s’apprête à lever le voile sur son Mi Mix S2 dans les prochaines semaines. L’annonce pourrait même avoir lieu le 27 mars. En attendant ce jour, on peut déjà avoir une idée de son design suite aux différentes fuites de ces derniers jours.

Récemment, on a vu venir de Chine cette photo qui ne laisse plus de place au doute quant au dos du Mi Mix S2. La simple caméra laisserait place à un double objectif de 12 Mpx (pour chacun des capteurs), entre lesquels serait logé un flash TrueTone. On note également la présence du capteur d’empreintes digitales, qui a première vue, semble identique à celui installé sur le Mi Mix 2.

À en juger par la fuite en vidéo ci-dessus, un haut-parleur régulier est logé dans une fente dans le cadre supérieur, et la caméra selfie a été déplacée en haut, logée dans une petite encoche dans le coin droit de l’écran.

 

Aux dernières nouvelles, le Mi Mix 2s aura droit à la puissante nouvelle plate-forme mobile Snapdragon 845 de Qualcomm. L’appareil disposera normalement d’un corps en céramique, d’un grand écran de 5,99 pouces, de 8 Go de RAM LPDDR4X, et de 256 Go de stockage UFS haute vitesse. Le Mi Mix 2s devrait aussi être équipé de bandes 4G LTE globales et de la recharge sans fil, comme l’a laissé entendre Xiaomi dans son teaser officiel.

Alors que l’on peut s’attendre à des scores records, grâce au chipset Snapdragon 845, ce qui nous intéresse le plus, c’est la manière dont l’entreprise aborde la tendance « borderless ». Le fabricant a en effet été le premier à sortir un smartphone aux bords d’écran réduits au maximum, nous verrons si le Mi Mix S2 répondra à la plus grande critique qui était le placement de la camera selfie en bas de l’appareil.