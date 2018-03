Android compte désormais des utilisateurs plus fidèles que ceux sur iOS

Un nouveau rapport de CIRP vient de tomber et met en évidence de nouvelles données quant à la fidélité des utilisateurs mobiles vis-à-vis des différents systèmes d’exploitation. Bien que cela puisse paraître bizarre, Android dépasse iOS avec un résultat de 91%. En revanche, Apple reste la marque considérée comme la plus « émotionnelle ».

Historiquement, les utilisateurs d’Apple ont toujours été les plus « fidèles » à la marque et aux produits de l’entreprise, à la fois logiciels et matériels. Mais contre toute attente, Android bat tout le monde avec un score de 91%.

CIRP montre que la fidélité des utilisateurs d’Android a en effet atteint 91%, là où iOS s’arrête à 86%. Les données ont été « mesurées sur le pourcentage de clients qui restent avec chaque système d’exploitation lorsqu’ils activent un nouveau téléphone au cours des douze mois se terminant en décembre 2017 ». Plus précisément, les données ont trouvé une plage de rétention de 85% à 88% pour iOS et de 89% à 91% pour Android.

Le rapport note que la tendance des consommateurs semble être de choisir un système d’exploitation sans le modifier, créant une sorte de « fidélité constante » pour Apple et Google. Voici les explications de Mike Levin de CIRP :

« Ce taux de fidélité est également le plus élevé que nous ayons jamais vu, avec un chiffre allant de 85 à 90%. Avec seulement deux systèmes d’exploitation mobiles, il semble que les utilisateurs en choisissent un, l’apprennent, investissent dans les applications et le stockage, et ne le quittent plus. À ce stade, Apple et Google doivent comprendre comment vendre des produits et services à cette base d’utilisateurs fidèles. »

CIRP attribue une partie du succès d’Android à un large éventail de smartphones (toutes marques confondues), donnant aux utilisateurs la possibilité d’essayer différents périphériques sans avoir à changer le système d’exploitation.

À ce stade, comme l’a souligné le CIRP, étant donné que le marché est principalement divisé entre ces deux systèmes, Apple et Google se limitent désormais à la conquête et à la perte de clients l’un de l’autre. Comme il y a plus d’utilisateurs Android dans le monde, il est naturel qu’Apple gagne plus de clients de Google. Cependant, le taux de fidélité des utilisateurs d’Android a maintenant atteint un score record. L’étude a été menée sur 500 utilisateurs.

Un autre aspect intéressant est qu’Apple a classé comme la marque la plus populaire. En particulier, l’étude Brand Intimacy a pris en compte ce que l’on appelle la relation « émotionnelle » entre une marque et l’utilisateur. Apple gagne de loin surpassant tous les autres. Le deuxième est Disney. L’étude révèle également que les utilisateurs ont particulièrement apprécié l’iPhone X, la réalité augmentée et l’Animoji en 2017.

Le top 10 est complété par YouTube, Target, Amazon, Nintendo, Google, Xbox, Netflix et Whole Foods.