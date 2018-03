Fortnite Battle Royale bientôt disponible sur iOS et Android

Le studio Epic Games annonce le lancement imminent de son nouveau jeu « Fortnite Battle Royale » sur iOS et Android. Si le titre rencontre un franc succès sur console, sachez ce n’est pas prêt de s’inverser puisque la version mobile disposera d’un mode multijoueur compatible avec d’autres plateformes (consoles, PC/Mac et mobiles).

Cela signifie que tous les joueurs sur PlayStation 4, Xbox One, Mac et PC pourront se retrouver dans des combats avec d’autres joueurs sur mobile, vice et versa. L’éditeur annonce sur son site une autre bonne nouvelle, la version mobile de Fortnite Battle Royale aura droit au même gameplay, même carte, même contenu, mêmes mises à jour hebdomadaires que sur console/PC/Mac : « En partenariat avec nos amis chez Sony, Fortnite Battle Royale soutiendra le Cross Play et la Cross Progression entre PlayStation 4, PC, Mac, iOS et éventuellement Android. »

 

« Nous croyons que c’est l’avenir des jeux. Le même jeu sur toutes les plateformes. La qualité graphique d’une console et l’action. Jouez quand vous voulez, où vous voulez. », ajoute Epic Games.

Fortnite Battle Royale sera disponible dès le 12 mars sur iOS (dans les prochains mois sur Android). À partir de lundi, Epic Games annonce que vous pourrez vous inscrire à l’événement Invite sur iOS, qui permettra au studio de sélectionner quelques joueurs : « Les invitations par e-mail commenceront bientôt à être diffusées. Lorsque vous êtes invité, vous recevrez un email avec un lien pour télécharger le jeu depuis l’App Store. Si vous ne recevez pas d’invitation tout de suite, ne vous inquiétez pas. Nous ajouterons plus de joueurs régulièrement au cours des prochains mois. Les joueurs qui reçoivent des invitations d’Epic recevront également des codes d’invitation d’amis à partager avec d’autres. Pour participer, vous aurez besoin d’une connexion Internet et iOS 11 sur au moins un appareil iPhone 6S / SE, iPad Mini 4, iPad Pro, iPad Air 2, iPad 2017. »