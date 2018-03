Google Duo reçoit la fonction des messages vidéo

Une nouvelle mise à jour de l’application Google Duo ajoute la fonction des messages vidéo, qui peuvent désormais être envoyés et reçus à tout moment.

Google Duo est une application dédiée aux appels vidéo et audio entre deux utilisateurs, conçue pour être fiable et rapide. Il est possible d’appeler des contacts depuis une seule touche, en utilisant une interface simple à gérer et centrée uniquement sur la vidéo, sans aucune fonction supplémentaire. Le service ne nécessite pas de connexion haut débit et peut être utilisé sans problème même en 3G. Duo est multi-plateforme et fonctionne à la fois sur iOS et Android.

Grâce à cette mise à jour, vous pouvez maintenant laisser un message vidéo si la personne que vous appelez ne peut pas répondre. Ces messages vidéo vous permettent également de capturer le moment que vous souhaitez partager avec vos amis.

Si votre contact rejette l’appel ou n’est pas disponible, vous pouvez enregistrer une vidéo d’une durée maximale de 30 secondes. Une fois la vidéo enregistrée, vous pouvez l’envoyer et l’utilisateur la recevra directement dans l’application Duo. Pour lire une vidéo reçue, cliquez simplement sur l’icône appropriée qui apparaît avec le message. Après avoir visualisé le message vidéo, l’icône est disponible pour démarrer immédiatement un appel vidéo ou audio avec la personne qui a créé ce message. Les messages vidéo sont automatiquement supprimés un jour après la première visualisation, mais peuvent toujours être enregistrés sur le téléphone.

› Télécharger Google Duo gratuitement sur l’App Store