WhatsApp augmente le délai de suppression des messages

Si vous aviez tendance à envoyer des messages par erreur sur WhatsApp, sachez que vous bénéficiez désormais d’un délai d’annulation plus qu’avant.

Depuis un certain temps, WhatsApp vous permet de supprimer les messages envoyés dans les 7 minutes suivant l’envoi, qu’ils aient été lus ou non par le destinataire. Maintenant, la limite de temps augmente et passe à 1 heure, 16 minutes et 8 secondes (4096 secondes, temps choisi pour les besoins de programmation).

Comme toujours, il suffit de cliquer sur le message envoyé pour pouvoir le supprimer, à condition que les 4096 secondes ne se soient pas écoulées. Le message supprimé est remplacé par le texte « Ce message a été supprimé », visible par tous les utilisateurs du chat.

Cependant, pour pouvoir supprimer des messages, le destinataire doit avoir installé la dernière version de WhatsApp pour iOS, Android ou Windows Phone.

› Télécharger WhatsApp gratuitement sur l’App Store