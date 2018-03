Tim Cook célèbre la Journée internationale de la femme

À l’occasion de la Journée internationale de la femme, Tim Cook a tweeté une citation de Malala Yousafzai et a remercié toutes les femmes avec lesquelles il travaille. Pendant ce temps, CNET récompense Angela Ahrendts et son rôle dans la société Cupertino.

Dans son tweet, Tim Cook reprend une phrase de Malala Yousafzai :

« Il y a deux puissances dans le monde : l’épée et la plume. Mais en réalité il y en a une troisième, plus forte que les deux, et ce sont les femmes ». Cook a ensuite remercié « toutes les femmes inspirantes avec lesquelles je travaille chez Apple et toutes les femmes qui se battent pour l’égalité. »

Tim Cook a mentionné Malala, et ce n’est certainement pas par hasard, étant donné qu’Apple aide sa fondation avec une série de collaborations. Le Fonds Malala vise à aider les filles des pays en développement à obtenir une éducation de qualité. Avec l’aide d’Apple, le fonds prévoit de doubler le nombre de subventions par l’intermédiaire de son réseau Gulmakai et de lancer de nouveaux programmes de financement en Inde et en Amérique latine. L’objectif est d’étendre l’enseignement secondaire à plus de 100 000 filles. Apple aidera le fonds non seulement avec des subventions économiques, mais aussi avec la fourniture de dispositifs technologiques et de personnel spécialisé.

Le fonds a été créé par Malala Yousafzai et son père. En 2012, les talibans ont tenté d’assassiner Yousafzai alors qu’il n’avait que 15 ans, parce que la jeune fille avait essayé d’avoir accès à des écoles et à une bonne éducation. Yousafzai a miraculeusement survécu à un coup à la tête alors qu’elle rentrait chez elle à bord un bus scolaire normal. Depuis lors, Yousafzai a continué à défendre de plus en plus l’accès des filles à l’éducation. En 2014, Malala Yousafzai est devenue la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix.

Pendant ce temps, CNET a décerné à Angela Ahrendts, directrice de la distribution Apple, l’une des femmes les plus inspirantes de l’année pour les femmes : « Sous la direction d’Andredt, Apple a ouvert des magasins dans de nouveaux pays comme la Corée du Sud et l’Autriche, et a commencé à lancer des événements gratuits et des cours à travers le programme « Today at Apple ». Au cours du trimestre terminé en décembre, les boutiques Apple ont accueilli plus de 200 000 sessions de ce type. »