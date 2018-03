Lucrin donne du style à votre iPhone X et vos AirPods avec des étuis cuir de luxe

Vous avez marre des coques en plastiques, optez pour les étuis et housses de Lucrin.fr, une maroquinerie de luxe née en Suisse en 1994. Chaque année, nous vous proposons de découvrir les nouvelles gammes d’accessoires de la marque, et pour cause, elles en valent le détour !

Aujourd’hui, nous levons le voile sur les étuis dédiés à l’iPhone X et aux AirPods, ainsi que sur un joli sous-main où ils reposent sur nos photos. Avant tout, il est bon de noter que le cuir est la matière essentielle chez Lucrin. Plusieurs finitions sont possibles : cuir lisse, cuir chèvre, cuir grainé, cuir métallisé, autruche véritable, léopard, mouton retourné, veau façon crocodile, et safiano. En clair, il y en a pour tous les goûts, d’autant vous avez droit à une large gamme de couleurs, et à l’ajout de texte personnaliser.

Par exemple, il y a cette housse cuir (69€) spécialement conçue à l’occasion du lancement de l’iPhone X où un grand « X » a été cousu sur la face avant. De notre côté, nous avons demandé à Lucrin d’imprimer notre logo de différentes couleurs sur deux d’entre elles, et une version simplement gravée, sans couleur. Le résultat est vraiment magnifique, jugez par vous-même :

L’avantage de Lucrin est de se soucier réellement de la finition. Ci-dessous, l’étui bénéficie d’une finition entièrement cousue, ce qui lui assure une longue durée de vie. Pour tout vous dire, depuis que nous utilisons les accessoires de Lucrin, nous n’avons jamais eu de problème. Pourtant, nous testons leurs étuis depuis 2014, et jamais une couture n’a cédé. Là, il suffit simplement de glisser l’iPhone X dans la protection pour le mettre à l’abri des rayures et chocs.

Si vous préférez que votre iPhone s’offre une meilleure protection, vous avez cette coque portefeuille. L’iPhone X est logé dans une coque parfaitement adaptée à sa taille. Le rabat qui permet de protéger l’écran dispose également d’emplacements pour cartes bancaires ou cartes de visite.

Plus simple, il existe aussi ce modèle baptisée Trousse Zippée Souple où vous trouverez un logement exprès pour l’iPhone, ainsi qu’une petite poche pour y mettre des pièces de monnaie (peu recommandé) ou encore votre CB.

Lucrin s’est aussi penchée sur le cas des AirPods. la marque a en effet conçu de tout petits étuis cuir pour les écouteurs sans fil d’Apple, dotés d’un bouton de pression. Là encore, vous aurez le choix entre différentes finitions de cuir et couleurs (extérieur et intérieur), en plus de pouvoir y ajouter un logo ou du texte de votre choix. Cela peut être une bonne idée de cadeau, à la fois luxueux et utile.

Bien évidemment, un tel niveau de qualité coûte plus cher que les simples coques plastiques. Toutefois, vous en trouverez sur la boutique en ligne de Lucrin à partir de 27€. Le tarif augmentera selon le modèle choisi, et surtout en fonction des finitions pour lesquelles vous aurez craquez. Dans tous les cas, une chose est sûre, vous trouverez sans difficulté l’étui ou la housse faite pour vous !

