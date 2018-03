De l’iPhone au HomePod, Apple lancera-t-elle de nouveaux business models en 2018 ?

Selon le Taiwan Economic Daily News, d’ici la fin de l’année, Apple lancera des versions moins chères de plusieurs de ses produits tels que l’iPhone, l’iPad, le MacBook Air et le HomePod.

Les premières nouvelles concernent un HomePod plus économique, qu’Apple pourrait sortir à un prix situé entre 150 et 200 dollars aux États-Unis. Avec un tel changement, Apple entrerait en concurrence directe avec les Amazon Echo et Google Home dont les prix sont nettement inférieurs aux 349 $ actuels du HomePod. Un HomePod à bas prix serait certainement plus compétitif avec l’Echo et le Google Home, mais il n’est pas clair si tout cela se fera au détriment de la qualité audio…

Apple peut également faire le choix de sortir un mini HomePod tout en offrant toujours une qualité audio supérieure par rapport aux autres haut-parleurs de cette catégorie.

En plus du HomePod, Apple pourrait aussi lancé d’autres appareils « bon marché », à savoir :

iPad de 9,7 pouces pour 259 $

iPhone 6,1 pouces LCD entre 649 $ et 749 $

MacBook Air entre 799 $ et 899 $

Bien évidemment, il n’est pour le moment question que d’une rumeur, toutefois celles qui concernent l’iPad et l’iPhone « économiques » ont déjà été confirmées dans le passé par d’importants analystes. Difficile cependant de croire à la sortie d’un mini HomePod d’ici la fin de l’année.