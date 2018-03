Apple Pay reçoit le soutien de 22 autres banques américaines

Au fil des mois, Apple Pay devient de plus en plus important grâce au soutien de plus de banques et de coopératives de crédit aux États-Unis.

À l’heure actuelle, Apple Pay est disponible dans des centaines d’institutions financières américaines, mais il en reste encore beaucoup qui ne supportent pas le service de paiement mobile. Cette semaine, la compagnie Cupertino a confirmé que 22 banques et coopératives de crédit ont été ajoutées à la liste des institutions supportant son service Apple Pay.

Voici la liste de nouvelles banques tout juste ajoutées :

Advancial Federal Credit Union

Anahuac National Bank

ASI Federal Credit Union

Auburn State Bank

BankSouth

Burbank City Federal Credit Union

CentralAlliance Credit Union

Columbine Federal Credit Union

Connections Bank

DCH Credit Union

Hastings Federal Credit Union

Iowa-Nebraska State Bank

Lea County State Bank

LegacyTexas

McCook National Bank

Minnesota Valley Federal Credit Union

Peoples Bank (Oklahoma added)

St. Francis X. Federal Credit Union

TS Bank

West Suburban Bank

Winchester Savings Bank

Le mois dernier, Apple Pay avait reçu le soutien du même nombre de banques US. Comme beaucoup d’entre vous le savent probablement, Apple retient 0,15% de la valeur de chaque transaction par carte de crédit pour chaque achat effectué via Apple Pay. De toute évidence, le géant californien a tout intérêt à rendre le service accessible au plus grand nombre possible de consommateurs.