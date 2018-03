L’application Google se dote maintenant d’une extension pour iMessage

L’application Google a reçu une mise à jour importante qui possède désormais une extension pour iMessage.

Avec l’application officielle de Google, vous pouvez faire des recherches plus rapides sur Google, parcourir des pages Web rapidement et plus encore. Elle peut également effectuer une recherche dans une page Web, tandis que Google Goggles peut prendre prendre une photo et trouver plus d’informations sur les produits, des sites, des peintures célèbres ou même les solutions du sudoku.

Avec cette version viennent les extensions pour iMessage et Safari. Sur iMessage, vous pouvez désormais effectuer une recherche sur Google sans quitter l’application. Parmi les informations que nous pouvons rechercher sur iMessage, il y a la Météo, nourriture, vidéo et tendance. Pour profiter de cette extension en appuyant simplement sur l’icône Google dans le menu de l’application iMessage.

Quant à l’extension pour Safari, elle se trouve dans le menu de partage en cliquant sur l’icône, vous pouvez rechercher le contenu lié sans avoir à saisir un nouveau texte dans la barre de texte.

› Télécharger Google gratuitement dans l’App Store