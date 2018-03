Première bande-annonce de ”Rome: Total War” pour iPhone

Rome: Total War est un jeu de stratégie au tour par tour avec des éléments de tactique en temps réel et d’arcade. Les joueurs mènent des batailles, historiques ou fantastiques, à l’époque de la République romaine, à partir de 270 av. à 14 AD, l’année de la mort d’Octave Auguste comme le premier empereur de Rome.

Le jeu a été développé par Sega et est le troisième jeu de la série Total War. Comme dans les chapitres précédents de la série Total War, également à Rome, l’action du jeu est divisée en deux parties. Le jeu sur la carte tactique et les batailles en temps réel au style arcade. La plus grande innovation, par rapport aux chapitres précédents, est l’introduction de graphiques tridimensionnels de haute qualité, en plus des nouveaux modes de déplacement des troupes, à travers des points de mouvement.

En attendant de pouvoir lancer vos propres attaques, voici les premières images de Rome: Total War :

 

Rome: Total War sera disponible sur l’App Store dans le courant de cet été.