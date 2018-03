Facebook : des clips vocaux pour mettre à jour son statut

Facebook teste une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’ajouter des clips vocaux en tant que mises à jour de statut.

Selon TechCrunch, Facebook tente de convaincre les gens de partager plus de contenu personnel original sur le réseau social, plutôt que des liens vers des articles d’actualité générale que le public peut trouver ailleurs. Le partage de contenu original a diminué de 21% sur une base annuelle à la mi-2015, alors qu’il a diminué de 15% à la mi-2016, comme indiqué par The Information. Le contenu original s’est déplacé principalement sur Instagram de Facebook.

Le danger pour Facebook est qu’il devient de plus en plus un lieu d’événements de peu d’importance et de partage de liens viraux inutiles. La société le sait et essaie d’encourager la création de contenu original, donnant maintenant la possibilité de créer des mises à jour de statut via des mémos vocaux.

Les clips vocaux peuvent permettre à des personnes de partager du contenu captivant et profondément personnel à tout moment, sans avoir à créer de vidéos ou à prendre des photos intéressantes.

Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs doivent sélectionner « Ajouter un clip vocal » dans le menu de configuration de la mise à jour de statut. Les utilisateurs peuvent alors prévisualiser le clip (mais pas l’éditer) et le partager sur les flux de nouvelles où les amis peuvent l’écouter. Contrairement à certaines applications audio, les utilisateurs ne peuvent pas fermer Facebook et continuer à écouter le clip, qui est techniquement géré comme une vidéo.

La fonction est actuellement testée en Inde seulement, elle pourrait arriver en France et ailleurs dans les prochaines semaines.