Gameloft a commencé le déploiement d’Asphalt 9: Legends sur iOS

Que les fans de la franchise Asphalt se réjouissent, car Gameloft a presque fini de travailler sur le prochain titre baptisé « Asphalt 9: Legends », qui est déjà disponible en téléchargement sur iOS aux Philippines.

Gameloft promet d’offrir aux joueurs « une expérience de console » avec de vraies voitures détaillées, des techniques HDR et des visuels époustouflants, ainsi que des effets de particules qui rendent le jeu presque réel. Une fois de plus, ce jeu Asphalt permet aux joueurs de collectionner plus de 50 des roadsters les plus emblématiques du monde.

 

En outre, le jeu est livré avec un nouvel éditeur de voitures pour permettre aux joueurs de peindre leurs bolides et de choisir les matériaux qui, selon eux, définiront leurs voitures. Asphalt 9: Legends propose un mode Carrière avec plus de 60 saisons et 800 courses disponibles pour les joueurs.

Enfin, Asphalt de Gameloft propose un nouveau système de contrôle appelé TOUCH DRIVE, qui est essentiellement un mode automatique. Cependant, les joueurs pourront passer aux contrôles manuels s’ils ont l’impression que le jeu est trop facile.

Bien que le jeu soit disponible gratuitement dans l’App Store, il n’est actuellement disponible qu’aux Philippines. Dès que le studio sera prêt, Asphalt 9: Legends débarquera dans de nouveaux pays, ainsi que sur Android.

› Télécharger Asphalt 9: Legends gratuitement sur l’App Store des Philippines