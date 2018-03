Californie : des bus appâts pour savoir qui attaque les navettes Apple

Les agents de la Californa Highway Patrol utilisent des bus appâts pour essayer de localiser les personnes qui continuent d’endommager les navettes Apple et Google sur leurs campus respectifs.

Au cours des dernières semaines, plusieurs navettes transportant des employés d’Apple et de Google ont été attaquées par ce qui semble être un véritable groupe organisé. Tout cela se déroule entre San Francisco et Cupertino, où se trouvent les deux campus. Dans la pratique, les criminels se cachent le long de la route et commencent à jeter des pierres contre les fenêtres des navettes. Heureusement, à ce jour, aucun employé n’a été blessé.

La police locale enquête sur l’incident, mais aucun suspect n’a encore été attrapé. La seule piste est que ces derniers mois, les protestations des citoyens de San Francisco ont augmenté en raison de la hausse des prix de l’immobilier. Dans la pratique, étant donné que de nombreux travailleurs dans les entreprises technologiques décident de vivre à San Francisco, leurs salaires et les nombreuses demandes permettent aux agents immobiliers de gonfler les prix de l’immobilier. Les employés peuvent vivre à San Francisco grâce à ces options offertes par les différentes entreprises, ce qui permet d’accéder facilement au lieu de travail avec des navettes spéciales.

Pour cette raison, dans certaines régions de San Francisco il y a un ressentiment général envers les sociétés technologiques qui ont causé l’augmentation des coûts des maisons et des loyers.

Pour tenter d’attraper les coupables, la Californa Highway Patrol, en collaboration avec le FBI, embarquent dans de véritables bus sous couverture. Une récompense de 10 000 $ a également été offerte à ceux qui fournissent des informations utiles. À ce jour, il y a déjà eu environ 20 attaques contre les navettes Apple et Google.