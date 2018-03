Premières captures d’écran du nouveau framework ClassKit

La seconde bêta d’iOS 11.3 a introduit un nouveau cadre de développement appelé « ClassKit » conçu spécifiquement pour les applications éducatives. Voici les premières captures d’écran du menu des paramètres.

Le nouveau framework ClassKit permettra aux développeurs de créer des applications éducatives et scolaires avec des fonctionnalités pour l’évaluation des élèves, la réponse au questionnaire et le partage à distance via iCloud avec les enseignants d’une classe particulière.

Il introduit également une sorte de mode « kiosque » pour empêcher l’utilisateur de quitter l’application pendant un examen. Les captures d’écran montrent le menu des paramètres ClassKit, lesquels seront utilisables par exemple par des professeurs d’une classe.

Pour l’heure, l’iOS 11.3 en est encore la troisième bêta, la quatrième ne devrait pas tarder, probablement en début de semaine prochaine. La version finale est quant à elle attendue dans les semaines à venir.