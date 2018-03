Une nouvelle étude révèle la durée de vie moyenne des produits Apple

Horace Dediu, analyste d’Asymco, a publié les résultats d’une nouvelle étude consacrée à la durée de vie moyenne des dispositifs Apple. La recherche ne divise pas les données par produit, mais inclut toutes les gammes de l’entreprise.

Selon la recherche publiée par Dediu, si vous calculez le nombre de dispositifs actifs et ceux vendus cumulativement, il est possible de calculer leur durée moyenne.

La recherche a commencé lorsque Tim Cook, lors de la dernière conférence financière d’Apple, a déclaré qu’il y avait 1,3 milliard d’appareils Apple actifs dans le monde. Pour déterminer la durée de vie moyenne des appareils Apple, le chercheur a soustrait le nombre d’appareils actifs connus de ceux vendus cumulativement, afin de déterminer « les appareils cumulatifs retirés ».

Dediu a ensuite déclaré que, pour estimer la durée de vie moyenne, nous devions calculer le temps entre les « dispositifs cumulatifs vendus » au début de la vie d’un produit et les « dispositifs cumulatifs abandonnés » actuels. Au final, il a établi que la durée de vie moyenne des appareils Apple est d’environ 4 ans et 3 mois, en comparant les données des produits Apple vendus au deuxième trimestre 2013 et celles des appareils retirés au quatrième trimestre 2017 :

« Visuellement, la durée de vie est la distance horizontale entre les deux barres verticales jusqu’à ce qu’elles aient la même longueur. La barre verticale supérieure mesure l’espace entre la zone (dispositifs cumulatifs) et la courbe (dispositifs actifs), tandis que la barre inférieure est l’espace entre la zone et l’axe x, c’est-à-dire les dispositifs cumulatifs. Lorsque ces deux barres ont les mêmes dimensions, la distance entre elles est la durée (au moment de la barre du haut).

Arithmétiquement, la durée de vie moyenne à un instant T donné est la durée entre T et le moment où les dispositifs cumulatifs vendus ont atteint des dispositifs « retirés » cumulatifs à l’instant T.

Par exemple, aujourd’hui, comme le montre le graphique ci-dessus, la durée de vie moyenne est le moment où les dispositifs cumulatifs vendus ont atteint les dispositifs retirés totaux et actuels. Les régimes cumulatifs de retraite peuvent être calculés à 2,05 milliards de dollars cumulés vendus, moins 1,3 milliard d’actifs ou 750 millions d’euros. La période durant laquelle les dispositifs cumulatifs vendus ont atteint 750 millions était le troisième trimestre de 2013. La durée de vie est donc estimée entre maintenant et le troisième trimestre de 2013 ou 17 trimestres ou 4 ans et trois mois. »

Il convient de noter que les dispositifs cumulatifs vendus par Apple et calculés dans cette étude incluent les Mac, iPhone, iPad, Apple Watch et iPod touch. Les temps changent d’un appareil à l’autre, avec des Macs qui ont clairement une durée de vie moyenne plus longue que l’iPhone.