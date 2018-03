Bridage iPhone : Apple répond aux questions du Parlement canadien

Après les États-Unis, le parlement canadien a demandé et obtenu d’Apple plus de détails sur le problème de la batterie et la baisse des performances sur certains iPhone.

Hier, un représentant d’Apple a témoigné devant un comité de la Chambre des communes du Canada sur la question du ralentissement du logiciel de l’iPhone. En plus d’Apple, la commission a également appelé John Poole de Geekbench pour témoigner en tant qu’expert. Poole a expliqué le côté technique de la question, citant les scores Geekbench des iPhone avant et après le problème de ralentissement de la batterie et ajoutant qu’il n’y a pas de différences substantielles entre les comportements détectés sur les appareils vendus aux États-Unis et au Canada. Poole a également déclaré que les clients remarqueraient à peine un ralentissement spécifique des firmwares d’Apple si le problème n’était pas de notoriété publique.

Les représentants d’Apple Canada, Jacqueline Famulak et Simon Potter, ont lu une série d’observations préparées avant d’aborder différentes questions liées au ralentissement et aux intentions d’Apple. Les deux n’ont jamais dérogé à leur ”script”, répétant sensiblement ce que l’entreprise et Tim Cook ont ​​déjà déclaré aux Etats-Unis.

Famulak et Potter ont réitéré que « le seul but de la mise à jour logicielle était d’aider les clients à continuer à utiliser leurs appareils plus anciens et leurs anciennes batteries, plutôt que de les pousser à acheter de nouveaux appareils. »

Les deux ont également déclaré qu’Apple avait informé les clients de l’arrivée de cette fonctionnalité dans les notes jointes à la version d’iOS 10.2.1 : « Chaque fois que nous publions une mise à jour logicielle, nous insérons une note ReadMe qui inclut une description complète du contenu de la misse à jour et que le client peut et doit examiner avant d’installer le logiciel. Dans le cas d’iOS 10.2.1, nous avons indiqué que la mise à niveau améliore la gestion de l’alimentation pendant les périodes de pointe afin d’éviter des interruptions inattendues sur l’iPhone. »

Enfin, Famulak et Potter ont ajouté que même au Canada, il est possible de remplacer la batterie à un prix réduit, et qu’avec iOS 11.3, les utilisateurs pourront désactiver cette option.