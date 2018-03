App Store : le FPS Modern Strike Online revient avec plein de nouveautés

Le studio Game development ltd propose aujourd’hui une belle mise à jour de Modern Strike Online, qui fait le plein de nouveautés.

Dans ce FPS, les joueurs sont invités à lutter contre le terrorisme en mode coopératif dans des batailles multijoueur dynamiques, le tout accompagné de magnifiques graphismes. « La confrontation armée a commencé. En tant que militaire, faites-vous une place sur les champs de bataille de Modern Strike Online ! Affrontez et exterminez l’ennemi ! »

 

Modern Strike propose 6 modes de combat, 11 cartes différentes, 70 types d’armes et d’accessoires : sniper, pistolets, mitraillettes, mitrailleuses, grenades et gilets pare-balles ! Le joueur peut même personnaliser ses armes (couleur, canon, crosse et lunette).

Voici toutes les nouveautés de cette version 1.23.2 :

Nouvelle carte Brooklyn

Nouveau mode Fortress Defense

Nouveau mode AWP

Nouveau fusil de sniper (pour crédits)

Articles du Nouvel An

Nouveaux modèles de personnages

Cartes retravaillées

Nouveaux sons d’arrière-plan pour les cartes

Nouveau panneau de gestion et de recherche de clans

Compétences de clan

Banque de clans

Nouveau clan

Optimisation du jeu et de l’interface utilisateur

Nouveau menu principal et interface utilisateur

De nombreuses corrections et modifications

› Télécharger Modern Strike Online gratuitement sur l’App Store