Twitter ajoute la fonction ”Favoris” et de nouvelles options de partage

Twitter a commencé le déploiement de la fonctionnalité de bookmarking privé attendue, ainsi que d’autres options de partage.

Après une phase de test très limitée, la fonctionnalité de mise en signet arrivera désormais sur les comptes de tous les utilisateurs. Par rapport à avant, cette fonction n’est plus appelée « Enregistrer pour plus tard » mais simplement « Favoris ».

Grâce à une nouvelle icône de partage, maintenant sur Twitter, vous pouvez :

Enregistrer un tweet en tant que favori

Envoyer un tweet à d’autres personnes

Partager un tweet par e-mail ou par SMS

Vos tweets favoris sont enregistrés en privé afin que vous puissiez les consulter et les retrouver facilement plus tard. Les nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement et devraient être accessibles à tous dans les prochains jours.