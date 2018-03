Voici l’iPhone X / X Plus en version Gold par Martin Hajek

D’après les dernières spéculations, Apple préparerait un nouveau coloris or pour les futurs iPhone de 2018. En revanche, on ne sait pas encore si cela ne concernera que les iPhone OLED, ou si le prétendu iPhone LCD de 6,1 pouces y aura également droit.

En attendant d’en apprendre un peu plus sur le sujet avec les prochaines fuites, le designer Martin Hajek a imaginé ce que pourrait donner la version Gold sur la nouvelle version de l’iPhone X et le prétendu iPhone X Plus de 6,5 pouces.

Martin fait ici le choix d’apposer la couleur or sur le châssis des trois déclinaisons, l’un avec un dos blanc, l’autre en noir, tandis que le dernier serait totalement recouvert du coloris or. Le résultat est vraiment sympa, surtout la modèle noir où l’or offre un excellent rendu. C’est le genre de détail qui fait toute la différence, qu’en dîtes-vous ?