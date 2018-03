Nouveaux jeux iOS : Evoland 2, Lichtspeer, Toon War, Peak Rider et plus

En ce jeudi 1 mars, les développeurs et les éditeurs ont répondu à l’appel en sortant de nouveaux jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Evoland 2, Lichtspeer, Toon War, Peak Rider et plus.

Evoland 2

Evoland 2 : 7,99€

Embarquez à bord d’une aventure inoubliable de plus de 20 heures et explorez l’histoire du jeu vidéo à coup d’innombrables références hilarantes aux grands classiques du domaine. Des RPG en 2D en passant par les jeux de tir, de carte à collectionner et de combat en 3D, entre autres, l’alternance des genres vous offrira son lot de dépaysements et vous tiendra constamment en haleine. Dans « Evoland 2 : A slight case of spacetime continuum disorder », on ne retrouve pas un, mais plusieurs genres de jeux. Le tout repose sur un scénario qui vous fera voyager à travers les époques et découvrir différents styles artistiques et technologies vidéoludiques.

Toon War

Toon War : 3,49€

Toon War est un jeu de tir avec des graphismes colorés et vifs. Votre mission est de libérer les villages pacifiques des forces du mal, et d’éliminer les ennemis.

Peak Rider

Peak Rider : Gratuit

Bienvenue dans Peak Mountain, l’un des domaines skiables les plus isolés du monde, réservé uniquement à l’élite des riders ! Monte sur ta planche et réalise tes tricks en affrontant des températures négatives et des conditions climatiques déconseillées aux frileux.

3D MMO Villagers & Heroes

3D MMO Villagers & Heroes : Gratuit

Bienvenue sur le meilleur MMORPG iOS ! Rejoignez des centaines de milliers de joueurs du monde entier dans un MMO épique dans un immense monde 3D rempli d’épées, de sorcellerie, de donjons, de dragons, de sorciers, de guerriers, de quêtes à foison, d’innombrables bêtes et de gens du monde entier.

Holy Potatoes! We’re in Space?

Holy Potatoes! We’re in Space? : 7,99€

Holy Potatoes! We’re in Space?! est un jeu d’aventure spatiale avec des éléments de gestion et des combats au tour par tour. Pilote ton propre vaisseau et explore un univers généré par procédure peuplé de dizaines de planètes. Tu y collecteras des ressources et tu croiseras le chemin d’ennemis lors de batailles spatiales intergalactiques.

Lichtspeer

Lichtspeer : 4,49€

LICHTSPEER est un simulateur rapide de lancer de javelot lumineux qui a lieu dans un antique futur germanique. Préparez-vous à revivre l’ambiance des jeux d’arcade des années 80 au sein de cette aventure brutale, stylée et psychédélique.

PAPER Anne

PAPER Anne : 2,29€

Le Royaume du papier est en lambeaux. Au beau milieu du chaos, Anne Papier est transportée dans un tout nouveau monde, où elle embarque pour un voyage à la recherche de son véritable soi. En chemin, elle rentre dans des contes de fées populaires et les réécrit…

Grand Battle Royale: Pixel War

Grand Battle Royale: Pixel War : Gratuit

Grand Battle Royale saison 2018 ! Si vous aimez les jeux de pixels militaires et les jeux de battle royale, alors vous allez adorer Grand Battle Royale ! BATTLE est un jeu multijoueur en ligne dans lequel vous jouez dans un nouveau et vaste monde ouvert ! Survivez aux combats sur les champs de bataille, améliorez vos compétences de tir et développez GRATUITEMENT de nouvelles tactiques en JcJ !

Temple of Spikes: The Legend

Temple of Spikes: The Legend : 6,99€

Un jeu de plateforme hardcore avec une riche histoire offrant plus de 50 heures de jeu et un mode speedrunner. En janvier 1980, un jeune et ambitieux chasseur de trésors trouve un ancien sanctuaire caché au fond d’une jungle infranchissable. En explorant le temple, il découvre des richesses incalculables et de puissants artefacts anciens. Cependant, sortir du temple avec le trésor s’avère être un défi. Le sanctuaire regorge de pièges mortels complexes et ses labyrinthes sombres abondent de bêtes sanguinaires à la recherche de nouvelles âmes.