My Tamagotchi Forever sera bientôt disponible dans l’App Store

Bandai Namco a annoncé que son nouveau jeu My Tamagotchi Forever sera disponible dans les prochaines semaines, vraisemblablement autour du 15 mars.

Rappelez-vous, il y a vingt ans, le Tamagotchi avait gagné des millions de fans à travers le monde. C’est d’ailleurs l’un des jeux électroniques qui reste à ce jour les plus réussis de l’histoire. Maintenant, Namco Bandai tente de le faire revivre sous forme numérique.

 

Sur le site officiel, vous pouvez vous inscrire pour être averti lorsque le jeu sera disponible, et savoir quels seront les nouveaux personnages inclus dans le jeu. Le jeu offrira à la fois un mode classique et de nouveaux modes optimisés pour les smartphones/tablettes. Vous pouvez également partager les moments les plus importants de votre Tamagotchi avec des amis et gagner de l’argent virtuel avec des mini-jeux.

Le joueur peut nourrir, laver et jouer avec le Tamagotchi, mais il sera également possible de le chatouiller, de jouer à des mini-jeux, de l’éduquer et bien plus encore.