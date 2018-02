Amazon acquiert Ring, un fabricant d’accessoires pour la maison

Amazon a acquis Ring, une société spécialisée dans la création de téléphones intelligents et de sonnettes qui seront bientôt compatibles avec HomeKit.

Grâce à cette acquisition, Amazon confirme son fort intérêt pour les produits intelligents dédiés à la maison. Ring se spécialise dans la production d’interphones et de sonnettes qui se connectent à distance aux smartphones iOS et Android. Pour le moment, ces accessoires ne supportent pas encore HomeKit, mais Ring elle-même a confirmé qu’il en faut peu combler ce manque d’intégration.

Ring devrait rester une société indépendante, même si les termes de l’accord n’ont pas encore été divulgués.

« Ring s’est engagée à réduire la criminalité en fournissant des outils de sécurité nationale efficaces mais accessibles qui ont un impact positif sur nos foyers, nos communautés et le monde », a déclaré une porte-parole de Ring dans un communiqué. « Nous serons en mesure d’obtenir encore plus de créativité, et nous sommes impatients de travailler avec une entreprise axée sur le client comme Amazon et de faire partie de leur équipe, afin que nous puissions travailler sur notre vision de villes plus sûres. »