L’Apple Watch Series 3 peut enfin surveiller les activités des skieurs et snowboardeurs

Avec l’Apple Watch Series 3 et watchOS 4.2, il est désormais possible de surveiller les activités sportives des skieurs et des snowboardeurs, grâce aux mises à jour de différentes applications sur l’App Store.

watchOS 4.2 incluait un certain nombre de nouvelles API pour le suivi de sports tels que le ski et le snowboard, mais les premières applications tierces mises à jour avec cette fonctionnalité sont seulement arrivées aujourd’hui. Les utilisateurs peuvent suivre différentes activités telles que la descente verticale, la distance, le nombre de courses, la vitesse moyenne et les calories brûlées.

Pour surveiller ces activités, en plus de l’intégration des nouvelles API de watchOS 4.2, il est nécessaire d’avoir une Apple Watch Series 3 car elle dispose d’un altimètre intégré.

Les nouvelles mises à jour d’applications tierces permettent ensuite la collecte de données pour les sports d’hiver, données qui peuvent être saisies dans la base de données HealthKit de l’utilisateur.

Voici les applications qui supportent actuellement la nouvelle API :