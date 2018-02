Les militants anti-armes américains boycottent Apple pour la présence de la chaîne NRAtv

Les activistes qui se battent contre la vente d’armes aux États-Unis organisent un boycott 24/24h contre Apple et Amazon, des entreprises qui retransmettent la chaîne NRAtv de la National Rifle Association sur leurs plateformes.

Le boycott est prévu pour le 1er mars et a déjà remporté le soutien de célébrités telles qu’Alyssa Milano, Debra Messing et Justine Bateman. Sur Twitter, l’initiative est promue avec le hashtag « # March1NRABoycott » et prévoit de boycotter les plateformes Apple et Amazon dédiées au streaming vidéo pendant 24 heures.

La raison est liée au fait que la chaîne NRAtv appartenant à la National Rifle Association, l’un des plus importants lobbies d’armes américains, soit disponible sur tvOS et sur FireTV.

La chaîne diffuse 24 heures sur 24 un contenu spécifique aux amateurs d’armes à feu. Il s’agit d’un véritable ”télé-achat” d’armes montrées dans toutes les coutures.

Les efforts pour se débarrasser de cette chaîne ne se limitent pas à ce boycott, puisque plusieurs associations anti-armes à feu ont organisé des pétitions et envoyé une série de lettres officielles à Apple et Amazon.