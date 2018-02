Apple Park : le Visitor Center offre une bonne accessibilité accès aux personnes handicapées

L’engagement d’Apple en matière d’accessibilité ne se limite pas aux logiciels et à l’interface utilisateur, mais également à des bâtiments tels que le Visitor Center du nouvel Apple Park.

Un visiteur en fauteuil roulant se trouvait dans le nouveau Visitor Center, et était ravi de voir qu’Apple avait pensé à tous les détails au niveau de l’accessibilité : « Cette structure doit être un exemple de construction de bâtiments accessibles ». L’utilisateur a pris une série de photos, tout en expliquant quelles sont les mesures les plus importantes et utiles adoptées par Apple pour les personnes handicapées en fauteuil roulant, aveugles et malvoyants.

Cela part du parking, qui se trouve au niveau de la structure principale, depuis lequel il n’y a même pas un pas : « Habituellement les bâtiments sont plus hauts que le parking car il est moins cher d’utiliser un relief concret que de niveler tout le terrain pour le rendre parfaitement plat. L’argent ici n’était pas un problème. »

Puis il en vient t à parler des portes d’entrée « qui peuvent être activées même si vous êtes loin de la porte, grâce à des capteurs spéciaux conçus pour ceux qui sont en fauteuil roulant. Les boutons de lecteur sont également situés de manière pratique. L’ensemble de la disposition du magasin a de vastes espaces intérieurs et il n’y a pas d’itinéraires alternatifs pour les fauteuils roulants. Si vous pouvez vous promener dans cet endroit particulier, vous pouvez également vous y rendre en fauteuil roulant. »

Les produits exposés sont également stockés sur des étagères à hauteur d’un fauteuil roulant, tout comme les défibrillateurs automatiques. Le seul défaut a été trouvé dans les WC où le robinet est difficile à atteindre ceux en fauteuil roulant.

L’extérieur du centre d’accueil a également été construit de telle sorte qu’il n’y a pas d’obstacle insurmontable pour les personnes handicapées.