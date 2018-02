Apple publie deux nouveaux tutoriels vidéo dédiés à la prise photo depuis l’iPhone

Apple continue à publier des tutoriels vidéo dédiés à la photographie depuis l’iPhone, montrant aux utilisateurs tout un ensemble de fonctions pour obtenir de parfaites photos.

La première vidéo intitulée « How to compose with telephoto camera on iPhone » suggère simplement de toucher le bouton zoom de l’iPhone 7 Plus, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X pour simplifier la composition et profiter du téléobjectif.

 

La seconde vidéo intitulée « How to experiment with framing on iPhone » montrent aux utilisateurs comment utiliser certaines formes pour les aider à cadrer correctement un sujet.

 

Régulièrement, Apple inonde sa chaîne YouTube avec de nombreux tutoriels pour iPhone, dont beaucoup sont dédiés non seulement à l’appareil photo, mais aussi à de plein d’autres fonctionnalités iOS.