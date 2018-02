Apple va créer un nouveau thriller psychologique avec la participation de Shyamalan

Variety rapporte qu’Apple sortira une nouvelle série basée sur un thriller psychologique écrit par Tony Basgallop. Les producteurs exécutifs seront Ashwin Rajan et M. Night ”Shyamalan”, qui dirigera également le premier épisode.

La série se composera de 10 épisodes de 30 minutes chacun, mais nous ne connaissons pas encore tous les détails concernant l’intrigue. Les autres producteurs exécutifs seront Jason Blumenthal, Todd Black et Steve Tisch de Escape Artists, ainsi que Taylor Latham.

L’un des éléments les plus intéressants est la présence de Shyamalan qui, en plus d’agir en tant que producteur exécutif, dirigera également le premier épisode. Shyamalan est un réalisateur, scénariste et producteur qui a travaillé sur des films à succès comme « Le sixième sens », « Signs », « Unbreakable », « The Village », « The Visit » et « Split. »

En plus de ce projet, Apple travaille sur plusieurs autres contenus originaux, y compris la série « Little America » qui est basé sur des histoires vraies qui racontent le portrait d’immigrants, un long métrage consacré au joueur de basket-ball Kevin Durant, un remake de la série de science-fiction de Steven Spielberg 1985 « Amazing Stories », une série dramatique encore sans titre avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, un thriller psychologique mettant en vedette Octavia Spencer, ou encore la série documentaire « Home » dédié aux plus belles maisons du monde, entre autres…