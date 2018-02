Remplacement de batterie de l’iPhone, les temps d’attente augmentent

Barclays a partagé une nouvelle note au sujet de la disponibilité des batteries de remplacement pour iPhone. Selon leurs dernières estimations, les temps d’attente de remplacement de batterie on incroyablement augmentés, passant de 2-4 semaines à 3-5 semaines.

Dans certains Apple Store américains, l’attente est même passée de 9 à 10 semaines. En janvier, Barclays avait prédit une diminution des temps d’attente, mais les analystes se disent maintenant surpris.

La plupart des demandes concernent l’iPhone 6 et l’iPhone 6. Plus, et les mêmes analystes s’attendent à moins de ventes d’iPhone pour l’ensemble de l’année 2018, précisément à cause de ce programme de remplacement de batterie pour seulement 29 $. Cependant, Barclays estime que le futur iPhone LCD de 6.1 pouces pourrait convaincre plus d’utilisateurs à remplacer leur ancien iPhone.