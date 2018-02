AC Wellness : le nouveau programme des cliniques de santé pour les employés d’Apple

Au printemps, Apple lancera un réseau de cliniques de santé appelé « AC Wellness », grâce à la collaboration avec des centres médicaux indépendants. Initialement, le programme sera ouvert aux employés de l’entreprise et à leurs familles.

Comme le rapport la CNBC, avec ce programme Apple essaie de construire une solution d’assistance primaire pour les employés vivant en Californie. Les détails doivent encore être rendus publics par le géant américain, mais un site Web a été publié pour ces cliniques avec une date de lancement prévue pour le printemps 2018. Sur la page principale, on peut lire : « AC Wellness est un service médical indépendant dédié à fournir des soins de santé compatissants et efficaces aux employés d’Apple ».

Comme indiqué sur le site Web, la technologie jouera un rôle important dans la prestation de soins de haute qualité et d’une expérience « unique » pour les patients AC Wellness. Les cliniques de santé d’Apple offriront non seulement une couverture aux employés, mais serviront également de terrain d’essai pour la gamme de produits et de services liés à la santé de l’entreprise, tels que l’Apple Watch, HealthKit, ResearchKit et CareKit.