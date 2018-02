La Californie approuve de nouvelles normes pour les tests de conduite automobile à distance

La Californie a finalement approuvé une série de règlements qui permettront aux entreprises de tester des véhicules autonomes sur les routes publiques. Apple attendait cette décision depuis un moment.

Les entreprises pourront ainsi tester leurs véhicules même s’ils sont gérés à distance et sans conducteur à l’intérieur de la voiture. Les nouvelles règles entreront en vigueur le 2 avril. Les nouvelles directives californiennes remplacent les conducteurs humains par des opérateurs ou des techniciens dits « à distance » qui surveillent les fonctions de la voiture à distance. Les opérateurs sont tenus de maintenir un lien de communication avec les véhicules d’essai, de sorte qu’à tout moment et, en cas de problème, doivent effectuer un « contrôle physique immédiat » de la voiture, sur la base des règlements adoptés.

Outre les règles de conduite de base, les entreprises doivent établir et maintenir à distance un programme de formation des conducteurs, soumettre des permis de conduire, informer les autorités locales chargées des essais et effectuer d’autres formalités administratives. Une clause oblige les entreprises à fournir la preuve qu’elles peuvent couvrir les réclamations potentielles de dommages, y compris les dommages matériels et le décès résultant d’un mauvais fonctionnement automatique du véhicule, pour un montant de 5 millions de dollars.

De plus, les constructeurs souhaitant utiliser un ou plusieurs véhicules autonomes doivent créer un plan d’interaction avec la police, avec des instructions sur la façon de contacter un conducteur distant, et s’assurer que le mode autonome de la voiture est désactivé, et comment déplacer le véhicule hors de la circulation en toute sécurité. Le plan d’action exige également que les entreprises fournissent une description du projet opérationnel du véhicule d’essai.

Avec sa flotte de 27 voitures autonomes en test (toutes des Lexus), Apple est l’une des entreprises prêtes à commencer à tester ses véhicules sans conducteur.