Apple confirme que certaines données iCloud sont stockées chez Google

Apple a confirmé que Google Cloud Platform est l’un des services tiers utilisés pour stocker les données cryptées des utilisateurs iCloud.

Dans le Guide de sécurité iOS mis récemment à jour, Apple a expliqué que certaines données cryptées des utilisateurs iCloud sont stockées directement sur Google Cloud Platform. Apple s’assure que les informations d’identité de l’utilisateur ne sont pas incluses : « Certaines parties chiffrées des fichiers sont stockées, sans aucune information d’identification de l’utilisateur, en utilisant des services de stockage tiers, tels que S3 et Google Cloud Platform. »

Les versions antérieures du guide mentionnaient Microsoft Azure, mais maintenant, Google Cloud Platform semble l’avoir complètement remplacé. Apple continue également à compter sur le service Web S3 d’Amazon pour l’espace de stockage supplémentaire.

iCloud stocke vos contacts, ainsi que des calendriers, des photos, des documents et d’autres informations. Chaque fichier est divisé en blocs et chaque bloc est chiffré avec une clé AES-128 et SHA-256, le stockage sur Google Cloud Platform ne devrait donc pas poser de problème de sécurité.