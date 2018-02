Xperia Ear Duo : les nouveaux écouteurs Sony compatibles avec iOS

Parmi les nombreuses innovations présentées par Sony au MWC 2018, une en particulier concerne directement les utilisateurs d’iPhone, les nouveaux écouteurs sans fil Xperia Ear Duo, compatibles avec iOS.

Les écouteurs sont fabriqués en acier inoxydable et en caoutchouc, avec un design conçu de manière à ce que l’accessoire se porte derrière l’oreille, afin de ne pas causer d’inconfort lors de l’utilisation de lunettes ou d’autres accessoires. Le support demi-cercle est disponible en trois tailles différentes. Les écouteurs sont certifiés IPX2 (résistance aux projections d’eau).

La batterie fournit jusqu’à 4 heures d’autonomie avec une seule charge. Sony reprend l’idée des AirPods, avec boîtier fournissant jusqu’à trois charges. De plus, le boîtier offre une fonction de charge rapide, garantissant une autonomie d’une heure avec seulement sept minutes de charge.

L’Xperia Ear Duo intègre la technologie Dual Listening, qui vous permet d’écouter de la musique et de recevoir des notifications, tout en étant capable de percevoir les sons ou les conversations de l’environnement.

Tout cela fonctionne via un conducteur acoustique spatial, développé par l’incubateur technologique du programme Sony Future Lab, qui transmet le son produit derrière l’écouteur par le pilote de l’appareil directement dans l’oreille. Le support de l’anneau a été conçu pour entourer le conduit auditif afin que la musique soit basée sur les sons ambiants. Sony a pensé à tout. Par exemple, le volume s’adapte intelligemment à l’environnement et aux bruits de fond environnants, tandis que la technologie audio Clear PhaseTM empêche la dispersion du son pour produire un son clair et net.

Les casques Xperia Ear Duo intègrent la puce basse consommation Sony CXD5602 et prennent en charge la fonction Daily Assist2. Cette fonction reconnaît le temps, le lieu et les activités pour fournir des informations pertinentes pendant la journée, par exemple en rappelant à l’utilisateur l’heure de la prochaine réunion lorsqu’il arrive au bureau ou en lisant les titres des dernières nouvelles.

L’Xperia Ear Duo répond également aux mouvements de la tête : les capteurs intégrés vous permettent de répondre ou de rejeter les appels entrants en hochant la tête ou en secouant la tête, ainsi que de passer à la chanson suivante en déplaçant la tête vers la gauche ou la droite. Vous pouvez également gérer la lecture de musique et régler le volume d’une simple pression ou en faisant glisser votre doigt sur l’appareil.

En outre, l’Xperia Ear Duo répond aux commandes vocales et vous permet d’utiliser à la fois l’Assistant Google et Siri sans problème. De plus, la technologie beamforming du quad-microphone isole le son de la voix, en filtrant les bruits externes et vous permettant de définir des rappels, envoyer des messages, faire des appels ou démarrer une application, même dans des situations de bruit externe.

L’Xperia Ear Duo sera disponible au prix de 280$ à compter du printemps 2018 en noir et or brillant. Vous pouvez télécharger gratuitement l’application dédiée sur le Google Play Store et sur l’App Store.